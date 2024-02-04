Вікторія Мотрічко провела дуже «симпатичну» комбінацію та виграла в Нідерландах

Чемпіонка світу з шашок, одеситка Вікторія Мотрічко 3 лютого перемогла свого опонента на шашковому турнірі в Нідерландах.

Про це довідався наш кореспондент з телефонної розмови з одеською королевою шашок.

Вікторія Мотрічко розповіла, що участь у цьому турнірі — клубна. Її одноклубники, зазвичай, виборювали верхні місця у своїй лізі.

«Однак, цього року у мого клубу справи йдуть так собі, боремося, щоб вийти із зони стиків. Після цього туру вдалося переміститися на 7-й рядок, який убезпечує від потенційного зниження та стикових матчів», — розповіла Вікторія.

За її словами, за сезон одеситка зіграла у чотирьох матчах з 9, а в 3-х матчах, в яких грала Вікторія, команда здобула перемогу.

Вчора Вікторія зіграла з нідерландським шашистом Tео Тесселааром: «Я знала, що мій опонент грає дуже активно, тож обрала план на оточення. Провела дуже симпатичну комбінацію та виграла». — поділилась враженнями від перемоги Вікторія.

«Треба в наступному турі за два тижні продовжити переможну серію, щоб не залишати на останній тур псування нервів», — такі найближчі плани одеської шашистки.

Одесса News інформувала, що чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко займає перше місце у рейтингу Всесвітньої федерації шашок (FMJD).

Фото: Вікторія Мотрічко /Facebook

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