В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Шелковников

14 ноября 2023 года родные, близкие, друзья и побратимы погибшего на фронте Сергея Шелковникова, жителя села Сафьяны Одесской области, провели в последний путь.

О гибели Сергея сообщила Госпогранслужба.

Сергей родился 7 октября 2001 года в Измаиле. После окончания Измаильской гимназии №3 поступил в Дунайский центр профессионального образования и приобрёл профессию «матрос 2 класса, моторист (машинист)».

Сергей был призван по контракту в 2021 году. Военную присягу на верность Украинскому народу приносил на острове Змеиный. До выполнения боевых задач в Луганской области он вместе со своими побратимами из пограничной комендатуры быстрого реагирования воевал под Херсоном.

Защитник любил баскетбол, имел много друзей и мечтал вместе с девушкой, с которой обручился 29 апреля 2023 года создать собственную семью. 12 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Макеевка Сватовского района Луганской области Сергей погиб.

Воину было 22 года, но он уже в этом молодом возрасте Сергей был инспектором пограничной службы первой категории-снайперов отделения инспекторов пограничной заставы погранкомендатуры быстрого реагирования.

Сергея похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы Лощиновского кладбища.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в июне 2023 года жителя города Килия Одесской области Валентина Константинова, тело которого удалось опознать лишь в ноябре.

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Фото: Госпогранслужба

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