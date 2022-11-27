Зеленский предложил создать в Одессе штаб-квартиру для реагирования на мировые кризисы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые продовольственные кризисы.

С этой инициативой Президент Зеленский выступил на первом Международном учредительном саммите International Summit on Food Security относительно реализации инициированной Украиной программы Grain from Ukraine, сообщается на сайте Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский заявил, что Украина, несмотря на войну, будет выполнять свои экспортные обязательства относительно поставок зерна и другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Отмечается, что инициированная Главой государства гуманитарная программа Grain from Ukraine предусматривает закупку партнёрами аграрной продукции украинских производителей и отправку её в страны Африки и Азии, находящиеся на грани голода. Это позволит сформировать международную поддержку украинского сельского хозяйства, защитить посевные площади, поддержать производство, усилить цепи поставок, найти международных клиентов, которые могут гарантировать закупку украинской сельскохозяйственной продукции.

В саммите в реальном времени и в онлайн-формате приняли участие представители почти 30 стран и международных организаций. Модерировал мероприятие руководитель Офиса Президента, глава рабочей группы по подготовке предложений относительно оказания помощи государствам, страдающим острым продовольственным кризисом, Андрей Ермак.

Зеленский во вступительном слове подчеркнул, что Украина традиционно была одним из крупнейших экспортёров продовольствия в мире.

“В этом году, к сожалению, иначе. российские войска оцепили украинские порты. Заблокировали экспорт нашего продовольствия. Поставили мир на грань голода. Спровоцировали продовольственный кризис. Стремительное удорожание продуктов подрывает благосостояние простых людей, благосостояние миллионов семей, внутреннюю стабильность и региональную безопасность. Массовые протесты из-за роста цен на продукты питания, удобрения, топливо угрожают многим странам, многим обществам”, – отметил Президент.

Он призвал участников саммита сделать всё возможное, чтобы предотвратить распространение продовольственного кризиса.

“Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода по меньшей мере 5 миллионов человек. По этому пути Украина уже сделала первые шаги – отправила первые корабли. В середине ноября – 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Сегодня загружается ещё одно судно. И это ещё 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии. Сейчас под загрузку в порты Украины идут ещё три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом”, – сообщил Зеленский.

Он отметил, что по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны запланировано отправить из украинских портов не менее 60 судов.

“Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности и далее будет вносить свой ключевой вклад. Несмотря на войну и на какие-либо препятствия», – подчеркнул Президент.

С этой целью Зеленский предложил создать новый международный институт со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, который станет новым инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые продовольственные кризисы.

“Мы сможем добиться результатов, преодолеть все угрозы, уверен, только объединённо, только вместе. Только вместе сможем и победить. Украина и цивилизованный мир – без войны, без терроризма, без голода”, – подчеркнул Зеленский.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении заявила о полной поддержке инициативы Зеленского. По её словам, это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире и проявление солидарности с нуждающимися в такой помощи. Также важно продолжение Черноморской зерновой инициативы.

«Это даёт очень мощный сигнал всему миру, что мы не оставим наших партнёров без помощи», — отметила фон дер Ляйен.

Инициативу поддержали также Президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщивший, что его страна выделяет средства, чтобы помочь Всемирной продовольственной программе доставить 25 тысяч тонн пшеницы из Украины в Сомали, а также дополнительное финансирование для транспортировки и распределения украинского зерна для Йемена и Судана.

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в видеообращении отметила, что, «Соединённые Штаты имеют большую честь сыграть свою роль в инициативе Президента Зеленского, выделив на неё 20 миллионов долларов, чтобы передать зерно людям, которые так нуждаются в нём».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Президента Украины и украинский народ за роль в Черноморской зерновой инициативе, которая будет способствовать безопасному экспорту продуктов питания.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что он «решительно поддерживает усилия Украины и международного сообщества в отношении сохранения поставок через Чёрное море. Это критически важно”, – заявил он.

В саммите также приняли участие руководители Польши, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Словении, Болгарии, Венгрии, Королевства Бельгия, Литовской Республики, Хорватии, Королевства Нидерланды, Швеции, Румынии, Государства Катар, Канады, Великобритании, Австрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Украина приобрела за государственный счёт 50 тысяч тонн зерна для первых двух судов в рамках гуманитарной программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»).

Фото и видео: ОПУ

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