Итальянский пианист даст концерт в Одесской филармонии

Маурицио Биньоне – итальянский пианист и композитор, охватывающий разные стили, от современной классики до минимализма, не пренебрегая экспериментами, но всегда с общей нитью, объединяющей все его работы, и это чётко определённая мелодичная линия. Его любовь к природе, её чудесам и ощущениям, которые она вызывает, – основа его музыки, звукового диалога, путешествующего между реальностью и мечтами.

Его концерт запланирован в Одесской филармонии 4 декабря.

Своей музыкой Маурицио нашёптывает душам людей и устанавливает с ними особую гармонию, создающую чувство эмоционального благополучия. Маурицио считается одним из интереснейших художников новой современной итальянской сцены, его работы фактически выполняются в самых значительных театрах и концертных залах мира.

2022 год – это год, когда он осуществляет свой новый проект Inner Reflecions по всему миру, задушевный разговор с пианино. Дневник, полный воспоминаний и переживаний, путешествие назад, в память и будущие желания.

Маурицио во время выступления исполнит свои произведения, исполненные страстей и чувств, и заставит публику разделить его собственные эмоции. Звук фортепиано и звук его голоса будут чередоваться, чтобы описать его беспокойный внутренний мир, интимный диалог, который ведётся шёпотом. Всё было написано за 3 месяца карантина в Италии, пока воздух был недвижим, а время казалось приостановленным.



Начало концерта в 17.00.

Стоимость билетов от 350 гривен. Их можно купить здесь.

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