Одесский Театр «Маски» покажет весёлый и чуточку печальный спектакль «Подкидыш»

Одесский «Подкидыш», поистине Одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры.

Одинокий 70-ти летний старик, эксцентричный одесский художник, сэр Пинхус, мечтает о внуках. Детей у него нет, а для осуществления мечты, для появления внука, естественно нужен сын. И предпочтительно — взрослый сын. Друзья из Дома Малютки выбирают ему на эту роль Аркашу, 50-ти летнего балбеса, освободившегося из колонии и работающего в доме малютки кочегаром.

Что произойдёт дальше, узнаете, побывав в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски», на спектакле «Подкидыш» 26 ноября.

Приходите к 19:00.

Билеты от 180 до 350 гривен можно купить здесь.