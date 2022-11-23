Одесский фотохудожник Александр Синельников приглашает на выставку

Известный одесский фотохудожник Александр Синельников открыл очередную персональную фотовыставку “Осень – моё время” во Всемирном клубе одесситов на Маразлиевской, 7.

На выставке представлено более двух десятков работ – одесские пейзажи, дворовые коты, осенние натюрморты. Всех их объединяет красота в простых вещах, которую Александр Синельников мастерски умеет находить в повседневной жизни.

Выставка продлится до 2 декабря.

Фото: Вячеслав Теняков

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