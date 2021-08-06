Куда пойти в Одессе на выходные дни 7-8 августа

Выходные дни в Одессе 7-8 августа будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками…

Выбор, как всегда, за Вами!

7 августа — фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, пройдёт в парке Шевченко (Ракушка). Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. Colorfest Odessa 2021 — это тонны краски Холи, это пожарная машина, которая будет поливать разгорячённых отдыхающих, это вкуснейшие фудкорты, отличная музыка и, конечно же, весёлая тусовка! Приходите к 14 часам.

7 августа в летней резиденции одесского джазового вайба театре Горсад — состоится Big Jazz Party, долгожданым гостем которого будет Рэй Браун младший, американский вокалист и музыкант, сын известной джазовой пары Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна, носитель уникальных музыкальных традиций и обладатель яркой манеры исполнения с потрясающим бархатным голосом. Рэй споёт настоящий соул и фанк, а танцевать вы будете под искромётный американский джаз. Стоимость билетов от 300 до 1990 гривен. Приходите к 19:00.

7 августа в Зелёном театре снова зазвучит нежный голос Марии Чайковской в рамках новой программы «Парус». Песни, полные красоты и женской силы, хрупкости и стальной прочности, магии, которая пробуждает в нас способность слушать сердцем… Мы ждали её возвращения целых два года! Цена билетов от 450 до 1250 гривен. Приходите к 19:00.

.

7 августа большой сольный концерт Олега Скрипки в сопровождении Национального оркестра народных инструментов (НАОНИ). Самый успешный в Украине оркестр предложит собственную интерпретацию хитов фронтмена группы «Вопли Видоплясова», а также известных украинских народных песен. Этот своеобразный музыкальный синтез обеспечит уникальность звучания известных композиций, придаст им изысканного шарма и музыкальной энергии. Цена билетов от 350 до 990 гривен. Приходите к 20:00 на Летнюю концертную арену «МОРВОКЗАЛ».

До 7 августа в галерее Invogue#Art (Екатерининская, 25) работает выставка Наташи Шульте «КАМЕНЬ НОЖНИЦЫ БУМАГА». Серия живописных работ и видео позволяют увидеть крупным планом лица, искажённые то ли болью, то ли удовольствием.

7 августа в 18:30 оперетта «Летучая мышь» в 3-х действиях предлагается одесситам и гостям города Одесским театром музыкальной комедии им.М.Водяного. Оперетта названа в честь главной героини Розалинды, которую муж не узнал на балу в костюме летучей мыши и влюбился без памяти. На этом маскараде была ещё одна маска, которая сумела проявить талант и осуществить заветную мечту… Цена билетов от 50 до 300 гривен.

7 августа в 16 часов открытие выставки гобеленов “Из небытия в бесконечность” в Одесском музее западного и восточного искусства. Представленную экспозицию составляют бельгийские, французские, итальянские экземпляры машинного и ручного вязания. Вход на открытие свободный.

7-8 августа — ХХV Международный книжный фестиваль «Зелёная волна» в парке культуры и отдыха им.Т.Г.Шевченко. В рамках фестиваля Губаревские чтения пройдут 8 августа с 12:00. Книжная ярмарка от издательств работает на центральной аллее парка.

7-8 августа — 19-я национальная филателистическая выставка на втором этаже одесского морвокзала. Здесь представлено больше сотни редких и эксклюзивных экспонатов, цвет украинской филателии — лучшие украинские коллекции, получавшие золотые медали на мировых площадках. Свои собрания для форума предоставили 97 коллекционеров из Украины, Латвии, Израиля и Польши.

До 1 сентября персональная выставка Владимира Шевченко «Золото моря» в галерее «Дом художников» на улице Осипова, 39 в Одессе. Большинство живописных произведений на выставке — яркие, солнечные, летние. Экспозиция в целом образует собой тёплую атмосферу золотистых свежих тонов. На картинах Владимира Шевченко присутствует не только наше одесское море, но и берега Крыма, острова Греции, ночное побережье Португалии. Зрителю предлагается полюбоваться, как на закате дня солнце садится в море, превращая его в золото чистой воды.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер, Культурометр

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod