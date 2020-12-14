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Новогоднее шоу для всей семьи 19 декабря в одесском Доме клоунов

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Рождественско-новогоднее ШОУ «И смех, и снег» от корпорации клоунов ORANGE MOOD уже 19 декабря, в день святого Николая в Одесском Доме клоунов.

Шоу для ВСЕЙ СЕМЬИ — смешное, семейное, ветрено-надувное, с конкурсами и играми, бумажное, световое, с трюками и фокусами, местами дурацкое, баловано-поучительное, яркое, умопомрачительное.

Вас ждут: фокусы и трюки, пародии на акробатов, мультгерои, игры, конкурсы, призы, отборная клоунада, только счастливые билеты, мега шары, бумажное шоу.

За фото с клоунами платить не надо. Все счастливы будут и нас не забудут!

Сюрпризы от Санты!

Шоу проходит с соблюдением санитарных норм, согласно рекомендациям МОЗ Украины.

Цена билетов от 100 до 220 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 12:00.

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