Кого в Одессе 17 ноября оставят без воды

В связи с проведением работ по подключению нового водовода диаметром 750 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд в Одессе 17 ноября будет ограничено водоснабжение отдельным потребителям.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Так, с 00:10 до 23:50 будет прекращено водоснабжение следующих улиц города:
— ул. Водопроводная, 1,2,3
— Водопроводные переулки,
— ул. Новощепной ряд,
— пер. Волжский,
— пер. Вознесенский,
— пер. Елисаветградский,
— пер. Ватманский,
— пер. Привокзальный,
— ж/д вокзал,
— Старосенная площадь,
— ул. Пантелеймоновская, 1-6
— Бассейные переулки,
— Итальянский бульвар,
— ул. Бассейная,
— ул. Ришельевская, 62-78, 53-71,
— ул. Большая Арнаутская, 62-78, 53-71,
— ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.