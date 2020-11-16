Кого в Одессе 17 ноября оставят без воды

В связи с проведением работ по подключению нового водовода диаметром 750 мм в рамках капитального ремонта улицы Новощепной ряд в Одессе 17 ноября будет ограничено водоснабжение отдельным потребителям.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Так, с 00:10 до 23:50 будет прекращено водоснабжение следующих улиц города:

— ул. Водопроводная, 1,2,3

— Водопроводные переулки,

— ул. Новощепной ряд,

— пер. Волжский,

— пер. Вознесенский,

— пер. Елисаветградский,

— пер. Ватманский,

— пер. Привокзальный,

— ж/д вокзал,

— Старосенная площадь,

— ул. Пантелеймоновская, 1-6

— Бассейные переулки,

— Итальянский бульвар,

— ул. Бассейная,

— ул. Ришельевская, 62-78, 53-71,

— ул. Большая Арнаутская, 62-78, 53-71,

— ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.