Одесские пограничники получили техсредства для охраны госграницы

Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил Южное региональное управление Государственной пограничной службы и передал военнослужащим Одесского пограничного отряда современные технические средства, которые были приобретены в рамках Городской целевой программы «Безопасный город Одесса» на 2020-2022 годы.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«В Одессе очень своевременно была разработана и поддержана депутатским корпусом Городская программа «Безопасный город». Мы включили в неё пункты, которые направлены на сохранение мира и спокойствия в нашем городе, в том числе поддержку подразделений, которые обеспечивают безопасность в Одессе. Мир в городе — это то, чего хотят в каждой семье в Украине и Одессе», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Пограничники получили 4 автотранспортных средства, компьютерную технику, радиостанции и 40 нагрудных видеорегистраторов.

Как отметил начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы генерал-майор Сергей Мул, техника будет использоваться в охране государственной границы Украины непосредственно в пункте пропуска в Одесском аэропорту и отделе пограничной службы «Одесса».

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года США передали одесским пограничникам новейшее спецснаряжение для защиты морских рубежей.

Фото: «Одесса»