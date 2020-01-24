США передали одесским пограничникам снаряжение для защиты морских рубежей

США передали пограничникам новейшее спецснаряжение для защиты морских рубежей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Официальная церемония передачи международной помощи Госпогранслужбе (в рамках проекта Программы по экспортному контролю и безопасности границ EXBS) состоялась в помещении Одесского морвокзала.

«Это как современный смартфон по сравнению со старым телефонным аппаратом», — сравнил полученное и имеющееся сейчас снаряжение глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

В своей речи к собравшимся на Морвокзале Временный Поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что сегодняшний день — это новая веха в сотрудничестве между США и Украиной в контексте обеспечения безопасности на море.

«В последние годы, особенно учитывая события в Керченском проливе в 2018 году, программа EXBS значительно нарастила свои усилия в рамках сотрудничества с Морской охраной ГПСУ. Во время аннексии Крыма украинская Морская охрана потеряла большой потенциал, но мы вместе с программой EXBS, с Морской охраной, пытаемся восстановить этот потенциал», — сказала Кристина Квин.

Начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур отметил, что полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединённых сил.

«Самое главное, что мы впервые получили такое оборудование, которое сможет защитить наших ребят во время выполнения ими задач, в том числе в зоне проведения ООС. То есть, уникальность этого оборудования — это сохранение персональной безопасности каждого военнослужащего», — сказал Костур.

Представители США заверили, что и впредь будут помогать Государственной пограничной службе Украины.



В целом экипажи корабельно-катерного состава и бойцы отделов специальных действий получили более 3 тысяч предметов международной технической помощи на сумму около 29 млн грн. Среди них средства, которые смогут сохранить жизнь и здоровье морских пограничников в случае аварийной или иной нештатной ситуации: бронежилеты с позитивной плавучестью и специальные костюмы от гипотермии, самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2 (обеспечивают до 15 минут защиту органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения). Также среди полученного наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, различные приборы для освещения и осмотра судов.

Фото и видео: Госпогранслужба