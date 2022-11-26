Генштаб ВСУ: Информация о планах врага атаковать Украину с севера — фейк

Генштаб ВСУ назвал «вбросами» информацию о якобы плане врага атаковать Украину со стороны северных границ в конце ноября.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что подобная информация не соответствует действительности. Цель такой информационной спецоперации — спровоцировать Украину перебросить значительную часть войск к границе с Беларусью, чтобы ослабить наступательный потенциал Вооружённых Сил на востоке и юге Украины, а заодно показать беларусам якобы намерения нашего государства атаковать территорию Беларуси, тем самым провоцируя беларусов вступить в войну», — отмечают в Генштабе.

По мнению Генштаба, такие сообщения, как часть информационно-психологической спецоперации врага, также имеют целью посеять панику среди украинцев.

«На это указывает и тот факт, что сначала в подобных сообщениях указывалась дата возможного «вторжения» 25-28 ноября, а через несколько часов дата «вторжения» сместилась на 28-29 ноября», — подчёркивает военное ведомство.

Генштаб призывает граждан не подвергаться вражеским провокациям и доверять только официальным источникам информации, отмечая, что Силы обороны Украины обеспечивают надёжную защиту наших северных границ и готовы в любой момент отразить атаку врага.

Кстати. В Центре противодействия дезинформации при СНБО предостерегают, что на зомбирование жителей страны-агрессора и пророссийских коллаборантов в Украине роспропаганде предоставляются огромные средства. Администрация президента РФ на постоянной основе распространяет т.н. темники, где навязывает медиа нужные темы и дискуссии, которые обязательно нужно проговорить в эфирах и телеграм-каналах.

Как сообщала Одесса News, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в присутствии беларусских войск на территории Украины для помощи российским солдатам.

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