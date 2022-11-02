Мэр Одессы передал для ВСУ мобильный санитарный домик

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал для 126-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ мобильный санитарный домик.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что контейнер располагает необходимым оборудованием для нагрева воды, благодаря чему может быть использован в любом районе выполнения боевых задач.

«Мы делали и будем делать всё, чтобы наши защитники были одеты, накормлены и имели комфортные бытовые условия», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов с благодарностью принял предназначенную для одесских больниц помощь от правительства Германии и агентства GIZ.

Фото: «Одесса»

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