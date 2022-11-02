В Одессе очередной флешмоб с памятником Екатерине II

В Одессе в очередной раз облили красной краской памятник Екатерине II, а также вложили в руку императрицы удавку.

Соответствующее фото появилось в Facebook.

Руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк так прокомментировал инсталляцию: «Очень красноречивая инсталляция сегодня утром появилась на маркере путинского кровавого «мира» на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы, друзья, думаете?»

Как сообщала Одесса News, 27 октября президент РФ Путин сказал: «радикальные националисты не могут даже снять Екатерину, которая основала Одессу».

Большинство одесситов во время электронного голосования, организованного горсоветом, поддержали демонтаж памятника «Основателям города», более известного как памятник Екатерине II.

Одесская облвоенадминистрация считает, что горсовет Одессы должен безотлагательно решить, согласно действующему законодательству, вопрос о демонтаже и передаче в музей этого памятника. Однако на очередной сессии горсовета Одессы не хватило голосов для поддержки проекта решения о демонтаже памятника и переносе его в историко-краеведческий музей.

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