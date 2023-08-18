В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Казанджи, светлая память

На фронте погиб командир первой танковой роты танкового батальона, житель Одесской области и работник порта «Южный» Александр Казанджи.

Об этом сообщила пресс-служба порта.

Погибший был старшим лейтенантом, служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского (35 ОБрМП, в/ч А0216).

«Мужественный, решительный, смелый. Александр Казанджи был волевым, справедливым, бережным командиром, любящим отцом и мужем, ответственным и надёжным работником погрузочно-разгрузочного района порта. Александр знал, как в горящем танке прорываться к своим, чтобы спасти побратимов. Он говорил: «Я не делаю ничего особенного, это моя обязанность – защищать родных и землю. Поэтому без преувеличения готов бороться до конца», — говорится в некрологе.

Александр при жизни был награждён орденом «За мужество», который он получил из рук Президента Украины Владимира Зеленского.

Траурная церемония прощания с Александром Казанджи прошла 25 июня в Доме офицеров в Одессе.

У Александра остались жена, четырёхлетняя дочь и семимесячный сын.

Как сообщала Одесса News, 21-летний студент Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Кухоцкий погиб в августе 2023 года, выполняя боевое задание на передовой.

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Фото: Татьяна Бахтиарова/Facebook.

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