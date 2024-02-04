Тузлівські лимани-2024: війна та мир (випуск 69) — чиновники дали дозвіл на відстріл тварин

Щодня українці виборюють у жорстокій війні з нелюдями право на життя. Щодня в тилу, в Національному природному парку «Тузлівські лимани», йде війна з браконьєрами, з чиновництвом, яке прагне набити свої кишені за рахунок державних угідь, з недолугими розпорядженнями та наказами, які нібито «сприяють екологіїї, поліпшенню тваринного різноманіття» тощо.

Останній факт, який обурив всіх захисників природи — розпорядження Одеської обласної державної адміністрації щодо відкриття полювання на хутрових тварин.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомив на своїй сторінці у Facebook доктор біологічних наук, одеський еколог Іван Русєв.

«Днями з’явилась нова внутрішня загроза для біорізноманіття Одеській області — небезпечний і маніпулятивний з точки зору як природних процесів, так і відсутності будь-яких доказових лабораторних підстав, наказ Одеської військової адміністрації та Оперативного угруповання «Дунай» на полювання, — пише Іван Русєв.

В наказі, зокрема, йдеться про «забезпечення приведення чисельності хижих хутрових м’ясоїдних тварин, що перебувають у стані природної волі до обгрунтованих норм через регулювання їх чисельності шляхом проведення відстрілу».

У керівництва НПП «Тузлівські лимани» навіть не спитали, яка зараз ситуація з тваринами в Національному парку, чи є нагальна необхідність проводити такий відстріл. Пунктом 3 наказу забороняється індивідуальний відстріл тварин і тепер на них полюватимуть цілими бригадами, сформувати які доручено «користувачам мисливських угідь Одеської області».

Ірині Шатохіній, директорці департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації з висоти свого кабінету на Канатній, 83, в Одесі, мабуть, видніше та зручніше підрахувати кількість тварин, яких треба відстрілити. І якщо в наказі йдеться про відстріл з метою зменшення популяції хижих тварин, то пані Шатохіна пише про іншу мету — «запобігання поиширенню захворювання сказу та африканської чуми свиней» (АЧС).

А щоб довідатись, чи, бува, на територію НПП не попала ця АЧС, в наказі йдеться про забій одного дикого кабанчика для «подальшого проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи».

Вплинути на ситуацію під час оголошеної облдержадміністрацією «канонади» проти тварин, що живуть на Тузлівських лиманах, працвники заповіднику не можуть, адже їх діяльність обмежена військовим станом і відповідними директивами прикордонників та військових територіальних формувань.

Можна собі тільки уявити бригади невігласів з рушницями, які під надуманими приводами, безконтрольно будуть стріляти в хижих тварин і в те, що потрапить на мушку їхніх прицілів.

У попередньому екологічному випуску Одесса News «Тузлівські лимани-2024: війна та мир» йшлося про велику кількіть птахів, які зимують на території Національного природного парку, зокрема, диких гусей, лебедів-кликунів, бакланів, чапель та інших.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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