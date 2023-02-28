Одесские фигуристы завоевали 10 медалей на международном конкурсе в Румынии

Воспитанники одесской СДЮШОР «Льдинка» завоевали 10 медалей, из которых 4 золотые, на международном турнире «Bellu Memorial» по фигурному катанию, состоявшемся в пригороде Бухареста Отопене.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Участники соревновались во всех возрастных категориях – от «детей» до «взрослых».

Сильнейший одесский фигурист Вадим Новиков (тренер – Ирина Кланцат) стал победителем международного турнира в соревнованиях среди юниоров, установив свой личный рекорд по сумме баллов. Для Вадима эта победа стала третьей на международных турнирах в нынешнем сезоне.

Вадим Новиков стал первым и в короткой, и в произвольной программах, получив соответственно 56,65 и 116,93. В результате – 173,58, что является его личным рекордом (лучший результат на международных соревнованиях). Его преимущество над серебряным призёром – испанцем Эктором Гонсалесом – составило 33,11 балла. В произвольной программе одесский фигурист установил свой личный рекорд. Самыми высокими оценками в его программе были оценены тройные лутц и ритбергер, а также каскады – тройной лутц+двойной аксель+двойной тулуп, тройной флип+двойной тулуп и тройной флип+тройной тулуп (правда, с ошибкой).

Кроме Вадима, 9 медалей одесские фигуристы завоевали в соревнованиях категории Interclub (дети, юноши).

В соревнованиях в самой молодой категории среди юношей (2015-2016) пьедестал стал полностью одесским: Марк Попович (тренеры – Елена Ясницкая, Алина Солдатова), Яков Коваленко (тренер – Анастасия Неткачева) и Марк Тихонов.

В этой же категории среди девушек победила Милана Попкова.

Также чемпионом стал Алексей Найденко (2009 г.р. и мл.).

Серебряные медали завоевали Павел Думбров, Анна Мотовильник — воспитанники Аллы Бекназаровой и Владислав Вихорев; бронзу – София Останина, Светлана Каташинская.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года воспитанница Одесской СДЮСШОР «Льдинка» Анастасия Васильченко завоевала бронзовую медаль на турнире Edusport Trophy 2023 в румынском Отопене.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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