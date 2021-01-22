В Одессе 22 января отметили День Соборности Украины

22 января по случаю Дня Соборности Украины в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко состоялось возложение цветов к памятнику Великому Кобзарю.

Как сообщает официальный сайт города, в церемонии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, председатель облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, другие руководители области и города, депутаты, представители Вооружённых Сил Украины и ведомственных структур, духовенства и общественности.



Отмечается, что мероприятие прошло с соблюдением карантинных требований и санитарно-противоэпидемических мер.

Также в этот день в храмах города состоялись молебны за единство Украины.



Кстати. Ежегодно 22 января отмечается День Соборности Украины в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Фото: «Одесса»