В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Богачук, светлая ему память

В село Гандрабуры Ананьевской громады, что в Одесской области, пришла похоронка в семью матроса Александра Богачука, погибшего 7 декабря 2023 года на фронте, защищая херсонские рубежи, под населённым пунктом Тягинко.

Об этом сообщила в Facebook Ананьевская городская территориальная громада.

Александр Богачук служил в самоходном артиллерийском взводе самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона ВСУ с начала февраля 2023 года.

Ему было всего лишь 28 лет. У воина остались две маленькие дочери, жена Татьяна, родители и брат…

Салютная команда троекратным салютом отдала последнюю дань уважения воину.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в октябре 2023 года защитника Украины, жителя города Килия Одесской области Олега Абгаша.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ананьевская ГТГ/Facebook

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