Группа Pink Floyd выпустила коллекцию футболок и сумок в поддержку Украины

Британская группа Pink Floyd выпустила коллекцию футболок, свитшотов и сумок под названием «Hey, Hey, Rise Up» в честь песни, которую музыканты записали вместе с украинским певцом, фронтменом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

Об этом сообщается 16 мая на странице коллектива в Instagram, пишет издание Гордон.

Отмечается, что на одежде и сумках изображены подсолнух и картина «Защитники Херсона» украинской художницы Сани Шахмурадовой.

«Деньги, вырученные от продажи коллекции, музыканты передадут в поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Кстати. Премьера совместной композиции Pink Floyd и Хлывнюка «Hey, Hey, Rise Up» состоялась 7 апреля. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу.

О том, что фронтмен британской группы Гилмор предложил записать совместный трек в поддержку Украины, служащий в теробороне Хлывнюк сообщил 28 марта, спустя два дня после того, как попал под миномётный обстрел и был ранен.

10 апреля стало известно, что композиция спустя первые три дня после релиза заняла первое место в чартах iTunes многих стран мира, включая США, ЮАР и Австралию.

Как сообщала Одесса News, всемирно известный американский писатель Стивен Кинг поддержал украинцев.

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