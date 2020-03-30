В Одессе определились, куда отправлять больных коронавирусом

Совместным приказом департаментов здравоохранения Одесского горсовета и Одесской облгосадминистрации утверждён План перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений города и области для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщает официальный сайт города, госпитальной базой для пациентов с подозрением на COVID-19 на первом этапе определена городская клиническая инфекционная больница, в которой будут развёрнуты 360 коек и общежитие на 45 мест.

На первом этапе в Одессе также будет развёрнута госпитальная база в Одесском областном клиническом медицинском центре (бывшая больница водников).



В случае роста заболеваемости COVID-19, на втором этапе будут развёрнуты: в ГКБ №1 — 30 коек + 10 реанимационных; в горбольнице №5 – 180 коек + 24 реанимационных (Лидерсовский бульвар); в роддоме №2 — 50 коек для беременных и рожениц; в детской больнице №3 – 75 коек.

Всего на этом этапе будут перепрофилированы 695 коек городских стационаров, реанимационных — 90 коек.

Также на втором этапе будут развёрнуты койки в Одесской областной детской клинической больнице и областном онкодиспансере.

На третьем этапе будут подключаться: Одесская областная клиническая больница, Одесский областной центр психического здоровья; Одесский областной госпиталь ветеранов и инвалидов войны; Одесский областной центр социально значимых болезней; Клинический медицинский центр Южного региона (с предварительным предупреждением); Военно-медицинский клинический центр Государственной пограничной службы Украины (с предварительным предупреждением); клиники Одесского медуниверситета и клиники других форм собственности.

В качестве резервных медучреждений определены: городская больница №8, горклинбольница №11, Одесский областной глазной госпиталь, Институт глазных болезней и тканевой терапии им. акад. В.П. Филатова АМН Украины, Институт стоматологии АМН Украины, а также лечебно-профилактические учреждения санаторного типа, расположенные на территории Одесской области.

Пациентам с симптомами, подходящими под определение COVID-19, не следует самостоятельно обращаться в учреждения здравоохранения, а при появлении симптомов необходимо незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на бесплатную круглосуточную горячую линию: 15-50 — со стационарного телефона и 0-800-50-15-50 — с мобильных.

При наличии тяжёлых симптомов (температура выше 38 градусов, которая не сбивается, затруднённое дыхание) следует звонить в службу экстренной медпомощи «103».

Кстати. Второй этап наступает при ухудшении эпидситуации с заболеваемостью COVID-19 и заполнении коечного фонда I этапа более чем на 35%. Третий этап наступает при значительном ухудшении эпидситуации и заполнении коечного фонда II этапа более чем на 25%.

Одесса News сообщала о скандале, вспыхнувшем в одесском областном штабе по борьбе с коронавирусом, в котором сопредседатель штаба, совладелец частного порта ТИС Андрей Ставницер обвинил главу Одесской облгосадминистрации Максима Куцого в саботаже подготовки к эпидемии.