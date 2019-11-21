Microsoft представила «клаву» со смайликами, а Huawei — новую флешку

Microsoft и Huawei представили свои новые компьютерные новинки.

Так, компания Microsoft представила клавиатуру с новыми «дополнительными» клавишами.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge, «компания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetooth. И на них появились две новые клавиши». Это новые клавиши Office и Emoji, которые расположены с правой стороны от пробела, рядом с кнопкой Alt.

Microsoft has a new keyboard with dedicated Office and… wait for it… EMOJI buttons pic.twitter.com/44nnYn3gYe — Zac Bowden (@zacbowden) October 11, 2019

С помощью клавиши Office можно запустить пакет фирменных приложений: Word, Excel, PowerPoint и др. Например, комбинация Office+W открывает текстовый редактор Word, а Office+X — электронные таблицы Excel. Работает функция в Windows 10.

А с помощью клавиши Emoji запускается меню со смайликами, как на виртуальной клавиатуре смартфонов. Она тоже работает в паре с операционной системой Windows 10.

Продажи новых клавиатур стартуют через несколько дней — 15 октября. Проводная клавиатура стоит $59,99, модель с Bluetooth — $49,99.

Компания Huawei представила интеллектуальную систему хранения данных OceanStor Dorado (серия OceanStor C) класса All-Flash. Такая флэш-система — новое поколение разработок Huawei в сфере технологий класса All-Flash.

OceanStor Dorado поддерживает следующие инновационные функции:

— передовая производительность благодаря архитектуре на базе 5 процессоров;

— комплексная платформа OceanStor Dorado работает на базе процессора Kunpeng 920, сетевого чипа, чипа управления, чипа контроллера SSD и ШИ-процессора Ascend 310 и обеспечивает лучшую в своём классе производительность операций ввода/вывода в 20 000 000 IOPS в секунду и задержку в 0,1 мс, что соответствует требованиям приложений в условиях реального времени;

— непрерывная работа приложений, благодаря надёжной архитектуре SmartMatrix, что обеспечивает бесперебойную работу даже при одновременном отказе 7 из 8 контроллеров. Это новый стандарт надёжности в области систем хранения данных;

— эффективное техническое обслуживание благодаря сочетанию краевых, облачных и ШИ-вычислений — первая в отрасли интеллектуальная система хранения данных со встроенным ШИ-процессором поддерживает возможности машинного обучения для повышения эффективности считывания кэша на 50%. Кроме того, сочетание краевых и ШИ-вычислений позволяет реализовать интеллектуальное управление жизненным циклом продукта и создать автоматическую систему управления данными с трёхъярусной архитектурой, что сокращает эксплуатационные расходы клиентов.