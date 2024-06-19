Укрзализныця назначила дополнительные поезда в одесском направлении

АО «Укрзализныця» назначила на отдельные даты летнего сезона дополнительные поезда в Одессу и Львов.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram.

«Укрзализныця реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 Киев – Одесса на выходные 22 и 23 июня», – говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева в 8:26 и прибывать в Одессу в 18:22. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 10:14 и прибывать в Киев в 19:48.

Кроме того, УЗ назначила на 30 июня поезд №168/167 Львов – Одесса. Поезд будет отправляться из Львова в 07:23 и прибывать в Одессу в 18:19. Из Одессы поезд будет отправляться в ту же дату в 08:03 и прибывать во Львов в 18:40.

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