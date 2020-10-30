Кабмин определил границы морских портов Черноморск и Рени

Кабинет Министров принял решение об определении границ территорий морских портов Черноморск и Рени, соответствующие проекты распоряжений были разработаны Министерством инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, информирует пресс-служба ведомства.

«Правительство приняло решение об определении границ Черноморского и Ренийского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопросы, связанные с деятельностью предприятий, но и содействовать их развитию», — сказал Криклий.

В Мининфраструктуры отмечают, что определение границ портов Черноморск и Рени позволит урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морских портов как морских терминалов; решить вопрос определения наличия/отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании); создать в портах условия для правовой определённости при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или имеющих намерение работать на территории портов.

Криклий также напомнил, что в данный момент идёт активная подготовка концессий железнодорожно-паромного комплекса, а также первого и контейнерного терминала морского порта Черноморск. Кроме этого, министерство планирует запуск концессионного проекта в Ренийском морском порту и сейчас ищет финансирование его пре-ТЭО.



Ранее Кабмин принял 7 проект постановления ВРУ об изменении и установлении границ города Арциз Болградского района Одесской области, поскольку до сегодняшнего дня эти границы были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для развития города, обеспечению эффективного использования потенциала территории с сохранением её природных ландшафтов и историко-культурных ценностей.

Как сообщала Одесса News, в Министерстве инфраструктуры Украины планируют в 2021 году объявить конкурс по концессии железнодорожно-паромного комплекса и контейнерного терминала морского порта «Черноморск».