По Одесской трассе проезд пока останется бесплатным

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал дороги, которые станут платными. Одесской трассы среди них нет.

Об этом он рассказал в эфире «Завтрака с «1+1».

«Мы сейчас должны делать расчёты относительно строительства платных дорог. По плану у нас: Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев», — сказал министр.

Он также отметил, что в стратегических планах нет строительства платной дороги на одесской трассе, где проезд пока останется бесплатным.

«Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать», — считает он.

Криклий отметил, что концессионные платные дороги всегда должны быть альтернативными к бесплатным.

Напоминается также, что в феврале 2018 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения, строительства и эксплуатации.

Согласно закону, автомобильные дороги (их участки) будут относить к разряду платных только при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами.