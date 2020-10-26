Концессионный конкурс Черноморского морпорта планируется на 2021 год

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в 2021 году объявить конкурс по концессии железнодорожно-паромного комплекса и контейнерного терминала морского порта «Черноморск».

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Министра, 20 октября был завершён этап преквалификации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса Черноморского морского порта и допущены к торгам 2 компании — «Эрнст&Янг» и Hamburg Port Consulting.

«На следующей неделе мы планируем провести торги и определить победителя, который будет предоставлять консультативные услуги по подготовке ТЭО и конкурсной документации. А во II-м квартале 2021-го рассчитываем объявить сам конкурс», — сказал Криклий.

Отмечается, что сейчас идёт отбор юридических и технических консультантов для подготовки пре-ТЭО проекта, победитель которого будет определён в конце октября и уже с ноября начнёт работу. Сам концессионный конкурс планируется провести в конце следующего года.

Криклий рассказал, что вместе с этим консультантами Egis International ведутся переговоры с потенциальным частным инвестором по разработке ТЭО концессии в порту Одессы. Также уже найдено финансирование на разработку пре-ТЭО концессии морского порта Измаил, для которого сейчас идёт разработка ТО. Кроме того, в ведомстве планируют запуск концессионного проекта в Ренийском морпорту и ​​теперь ищут финансирование пре-ТЭО для этих проектов.

К приватизации предложены 3 стивидорных компании — Белгород-Днестровский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт Усть-Дунайск.

Как сообщала Одесса News, пассажирский комплекс Одесского порта, включая здание гостиницы «Одесса», планируется к передаче в концессию.

Фото: Мининфраструктуры