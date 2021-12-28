На прошлой неделе в Одессе родились 190 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 190 новорожденных, что на 31 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнила одна пара близнецов, — говорится в сообщении на официальном сайте города.

Количественное превосходство на прошедшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 98 маленьких одесситок и 92 юных одессита.

Отмечается, что первенство по числу новорожденных за неделю остаётся за городским родильным домом №1, где увидели свет 55 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, днями тельце новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете найдено в заброшенном здании на улице Сортировочной в Одессе.

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