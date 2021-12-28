В Одесской области соорудили трёхметровую ёлку из 5-копеечных монет

В городе Доброслав Одесской области установили 3-метровую елку из пятикопеечных монет.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, побывавшая на открытии ёлки.

По её словам, ёлку сделал известный одесский скульптор Кирилл Максименко. На создание 3-метровой ёлки ушло 9800 пятикопеечных монет, которые ранее были выведены из официального денежного оборота.

«Если кто-то хочет увидеть удивительные креативные новогодние ёлки — вам в Доброслав. Это город, где живёт новогодняя сказка… ёлка из монет — не только произведение мастера, она объединила громаду: монеты собирали все жители Доброслава…», — сказала Ветрова, отметив, что необычная ёлка внесена в реестр рекордов.

Ветрова также отметила, что при создании ёлки Максименко специально использовал одну 2-копеечную монету, которую предлагают найти в изваянии при проведении развлекательных мероприятий.

Как сообщала Одесса News, одесский скульптор Кирилл Максименко известен своими оригинальными работами из металла. Так, в 2012 году из металлолома он создал памятник «Спасибо, Стив!» – 2-метровое изваяние в виде открытой ладони, посвящённое Стивену Полу Джобсу – американскому предпринимателю, дизайнеру и изобретателю.

В 2015 году в Одесской области открыли памятник авторства Максименко «Птица свободы», посвящённый Небесной сотне, погибшим украинским бойцам в зоне проведения АТО, из металлических труб. А в 2016 году на центральной улице райцентра Коминтерновское был открыт первый в Одесской области памятник писанке из примерно двух тысяч обычных крепёжных шайб.

В 2018 году на Приморской улице в Одессе установили металлического рака скульптора Максименко и его же работы сваренную из металлолома статую гориллы у здания Одесского культурного центра на улице Василия Стуса, 2б.

В 2021 году в городе Доброслав Одесской области по случаю 30-летия Независимости Украины установили сделанный Максименко 4-метровый герб Украины из металлолома.

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