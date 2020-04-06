Куда отправили прибывших на пароме из Турции наших соотечественников

6 апреля из Турции в Украину паромом «Карасу — Черноморск» прибыли 35 наших соотечественников.

Как сообщает на своей странице в Facebook Одесский погранотряд, из Турции паром сегодня утром встречали в Черноморском морском торговом порту.



«Граждане Украины смогли вернуться на родину при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра МЗ Украины на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов заболевания не выявлено.

Затем пограничники начали оформление пассажиров и водителей, после чего всех пассажиров отправили на 14-дневную обсервацию, согласие на которую они подписали ранее.

«Обсервацию они будут проходить в одном из определённых Одесской областной государственной администрацией мест. Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники».- говорится в сообщении Одесского погранотряда.

Пограничники отмечают, что Генеральное консульство Украины в Стамбуле в условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усилением мер безопасности в Турции единственной логистической возможностью возвращения в Украину из Турции считает паромное сообщение.

Как сообщала Одесса News, днями в Украину с Уганды удалось вернуть 14 работников Одесского авиационного завода после закрытия этой африканской страной границ.