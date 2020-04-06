В Одессе работают мобильные бригады для диагностики COVID-19 на дому

В Одессе, в структуре городского Центра неотложной медицинской помощи 15-50, созданы три мобильные бригады для проведения диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.

Как сообщает официальный сайт города, сегодня, 6 апреля, состоялся первый выезд мобильной бригады.

«Медики мобильных бригад будут проводить тестирование на COVID-19 с помощью экспресс-тестов и забор биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции», — говорится в сообщении.



Отмечается, что направление бригады к пациенту для проведения диагностики COVID-19 будет проводиться на основании обращения семейного врача, педиатра, врача-консультанта колл-центра 15-50 или медработника Одесского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Мобильные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, дезсредствами и антисептиками, транспортными средствами для ПЦР-диагностики и экспресс-тестами на COVID-19, приобретёнными за средства городского бюджета.

При транспортировке биоматериалов обеспечивается необходимый температурный режим.

Сотрудники Центра неотложной медпомощи, которые будут задействованы в тестировании, прошли инструктаж по правилам использования средств индивидуальной защиты. Также для сотрудников мобильных бригад на базе Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины организовано обучение методике забора биоматериала, правилам его транспортировки и передачи в лабораторию.

ПЦР-диагностика COVID-19 будет проводиться на базе централизованной иммуновирусологической лаборатории Одесского областного лабцентра.

Автомобили, выделенные для работы мобильных бригад по диагностике COVID-19, будут подвергаться дезобработке.

Медики и водители машин неотложной помощи, выезжающие к пациентам с подозрением на COVID-19, будут получать дополнительные доплаты за работу по ликвидации заболеваемости коронавирусной болезнью.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции в первую очередь необходимо позвонить своему семейному врачу.

Как сообщала Одесса News, число заразившихся коронавирусом в Одесской области на утро 6 апреля достигло 27.

Фото: «Одесса»