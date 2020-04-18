Коронавирус продолжает уверенно шагать по всей планете

На 7.00 утра 18 апреля в мире официально подтверждено 2 250 790 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 107 642 человека. Если сравнить с предыдущими сутками, то эта цифра увеличилась более чем в два раза.

Поражает воображение и количество умерших — 154 266 (увеличение за сутки на 7 425 человек).

Наибольшее количество умерших в США — 37158 (+2517), в Италии — 22745 (+575) и в Испании — 20002 (+687). Почти 19 тысяч умерших насчитали во Франции и около 15 тысяч в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших всё те же страны — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке занимает 44-е место.

Правительства во всех странах ответственно относятся к проведению карантинных мероприятий, защищая свой народ от вируса.

Понимают это и в религиозных организациях.

Так, церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме, которая состоится сегодня, в субботу, пройдёт с ограниченным количеством участников. Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter.



«В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса», — говорится в сообщении.



Прямая трансляция из Иерусалима начнётся на телеканале Интер 18 апреля в 13.30.

В этом году верующих призывают воздержаться от посещений храмов из-за коронавируса.

Как сообщала Одесса News, правительство Великобритании планирует продлить карантинные меры ещё на три недели, поскольку количество летальных случаев в стране продолжает расти.

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение по всей стране сроком до 6 мая.

Также продлили действие чрезвычайного положения до 2 мая в Португалии, а в Грузии с 17 апреля запрещено движение легковых автомобилей.