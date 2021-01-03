Мэр Одессы поздравил с Новым годом медиков, борющихся с коронавирусом

Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу и поздравил её медицинский персонал с Новым годом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В уходящем году особые слова благодарности хочу сказать медицинским работникам. Спасибо за то, что всё это время были на передовой борьбы с пандемией, за самоотверженность, терпение и выдержку», — написал мэр Одессы.

Геннадий Труханов пожелал медработникам здоровья и благополучия.

«Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости! Мы же, в свою очередь, продолжим делать всё возможное и невозможное, чтобы вы всегда чувствовали нашу поддержку и заботу», — пообещал Труханов.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Геннадий Труханов переболел коронавирусом, от которого лечился в стационаре Одесской инфекционной больницы.