Количество заболевших COVID-19 в мире приближается к 25 миллионам

На утро 29 августа всего в мире больны коронавирусом 24 929 290 человек (+293 772 за сутки), умерли 841 692 (+6 013), выздоровели 17 310 673 пациентов (+214 014).

Такую оперативную статистику подаёт worldometers,

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина в этом списке занимает 27-ю позицию.

Наибольшее количество умерших от этой заразы — в США, Бразилии и Мексике.

Как сообщала Одесса News, правительство КНДР усилило контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого, кто приблизится к границе на расстояние одного километра, с целью предотвращения проникновения на территорию страны коронавируса.