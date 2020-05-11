В Одесской области в воскресенье от коронавируса умерли ещё 2 человека

В Подольске Одесской области в прошедшее воскресенье зафиксировано два летальных случая пациентов, больных коронавирусом.

Как сообщаил на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, ушла из жизни 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка.

«По состоянию на 10:00 11 мая подтверждено 646 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области. Из новых 10 случаев: 4 в Одессе, 3 — Балтский район, 2 — Подольский район, 1 — Овидиопольский район», — проинформировал глава ООГА.

«Вирус остаётся опасным и не исчезнет после смягчения карантина. При ухудшении самочувствия — сразу обращайтесь к врачу», — написал Михаил Куцый.

Как сообщала Одесса News, на утро 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев COVID-19, из них 416 за последние сутки.