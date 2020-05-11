В Одесской области тепловоз столкнулся с автомобилем

В Килийском районе Одесской области на переезде возле железнодорожной станции Дзинилор произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«К месту вызова было немедленно направлено пожарно-спасательное отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что в результате происшествия автомобиль застрял под локомотивом и нарушено движение на участке пути», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники ГСЧС с помощью лебёдки пожарного автомобиля вытащили легковушку из-под тепловоза.

Пострадали 2 человека, которых отвезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Как сообщала Одесса News, 18 апреля в Одессе на Объездной дороге столкнулись «Toyota Corolla» и «Renault Magnum». Погиб пассажир легковушки. Её водитель с ещё одной пассажиркой получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика остался невредимым.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области