На автодороге Одесса-Рени произошла трагическая авария

В результате аварии, произошедшей 11 марта около 14:16 в Одесской области, один человек погиб на месте, трое — травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Столкновение между автомобилями «DEWOO LANOS» и «MERSEDES» произошло недалеко от с. Подгорное. Пассажирка микроавтобуса, жительница Саратского района, погибла на месте. Оба водителя и пассажирка легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы, — говорится в сообщении.



Для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на месте работала следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.

Как сообщала Одесса News, 27 января масштабная авария произошла на трассе «Одесса-Киев» неподалёку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий, когда столкнулись 11 транспортных средств.

Фото: Отдел коммуникации полиции в Одесской области