Украинского моряка освободили из пиратского плена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении членов экипажа судна Alpine Penelope, включительно с украинским моряком, захваченных пиратами у берегов Нигерии.

Об этом он написал в Twitter.

«Украина своих не бросает… После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьёй. Поздравляю с возвращением», — рассказал Кулеба.

Возвращение членов экипажа стало возможным благодаря действиям компании-судовладельца и дипломатов посольства Украины в Греции.

Как сообщала Одесса News, 20 февраля у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Alpine Penelope, следовавший из Нидерландов в Лагос. В результате в плен были захвачены 10 членов экипажа судна, среди которых был один гражданин Украины.