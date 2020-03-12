В ДТП у села Лиманка погибли 2 человека

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Овидиопольском районе, которое произошло поздним вечером 11 марта.

Об этом сообщает Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

«В результате аварии в с.Лиманка погибли два человека, ещё один пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «BMW», двигаясь на большой скорости в сторону жилого массива «Совиньон», не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и столкнулся со столбом.



23-летний водитель и пассажирка, которая находилась на переднем сидении, погибли, ещё один пассажир доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в результате аварии, произошедшей 11 марта около 14:16 в Одесской области, один человек погиб на месте, трое — травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Овидиопольский отдел полиции в Одесской области