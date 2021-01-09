4 846 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

4 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 9 января 2021 года.

В частности, заболели 168 детей и 176 медработников, пишет на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Как отмечает министр, за прошедшие сутки госпитализировано 2 411 человек; летальных случаев — 80; выздоровел 7 961 человек; протестировано 26 494 (в том числе методом ПЦР — 18 635, методом ИФА — 7 859).



«За всё время пандемии в Украине заболели — 1 110 015 человек; выздоровели — 786 306 человек; летальных случаев — 19 668; проведено ПЦР-тестов — 5 752 190″, — такие данные приводит министр.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 344 случая;

— 344 случая; Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 108 случаев;

Днепропетровская область — 471 случай;

Донецкая область — 189 случаев;

Житомирская область — 179 случаев;

Закарпатская область — 55 случаев;

Запорожская область — 456 случаев;

Ивано-Франковская область — 133 случая;

Киевская область — 375 случаев;

Кировоградская область — 40 случаев;

Луганская область — 149 случаев;

Львовская область — 262 случая;

Николаевская область — 416 случаев;

Одесская область — 299 случаев;

Полтавская область — 160 случаев;

Ривненская область — 80 случаев;

Сумская область — 160 случаев;

Тернопольская область — 70 случаев;

Харьковская область — 223 случая;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 47 случаев;

Черкасская область — 353 случая;

Черновицкая область — 147 случаев;

Черниговская область — 25 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было 5 676 новых случаев заболевания и 83 летальных.