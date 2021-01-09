Баскетболисты южненского «Химика» сделали рождественский подарок своим фанам

Команда баскетболистов «Химик» из Южного Одесской области выиграла 8-й матч в сезоне регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги.

В очередном матче спортсмены обыграли на своей площадке «Харьковских Соколов» 79:77, сообщает БК «Химик».

Отмечается, что «Химик» уже на старте встречи довольно быстро завладел инициативой, практически контролируя ситуацию до завершения поединка.

«К финальной сирене «Химик» остался на позиции лидера и завершил первую игру 2021 года победой на домашней площадке», — говорится в сообщении.



Следующая игра «Химика» снова пройдёт в Южном — 10 января в 14-00 южненцы принимают БК «Днепр».

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 27 (14), «Прометей» — 23 (14), «Тернополь» — 22 (14), «Днепр» — 21 (11), «Запорожье» — 21 (14), «Химик» — 21 (13).

Как сообщала Одесса News, баскетболисты южненского «Химика» — обладатели Кубка Украины сезона-2019/20.

Фото и видео: БК «Химик»