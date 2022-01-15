Ряды «Черноморца», кроме шведа и словенца, пополнили парни из Черногории и США

Американский атакующий полузащитник Хорхе Эрнандес перешёл в одесский «Черноморец».

Об это сообщается на официальном сайте клуба.

«В одесском «Черноморце» появился игрок из академии американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Атакующий полузащитник Хорхе Эрнандес подписал контракт с одесским клубом. В трудовой книжке у Хорхе 86 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси-2» в лиге ЮСЛ. Это вторая по значимости лига в США после МЛС. Статистика Эрнандеса впечатляет — 18 голов и 11 результативных передач. А ведь ему всего 21 год!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрнандес — техничный левша ростом в 170 сантиметров. Помимо основной позиции атакующего хавбека, Хорхе выполнял в средней линии практически любую работу. Калифорниец играл и на позиции опорного хава, и правого полузащитника, и левого полузащитника.

«Мы знаем, что таких универсалов Роман Григорчук (главный тренер команды, — ред.) ценит, а главное — знает, как найти им применение на футбольном поле», — сообщается в информации клуба.

Кстати. Сделку «Черноморец» оформил бесплатно, ведь ещё в декабре Хорхе Эрнандес стал свободным агентом после истечения контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Также в январе «Черноморец» подписал легионера из Черногории — защитника Илию Мартиновича, который играл в словенском «Мариборе», как и ещё один новобранец чёрно-синих — Пожег Ванкас. 27-летний Илия — 194-сантиметровый фактурный центральный защитник, правша. Силён в верховых единоборствах, не против подключиться в атаку при стандартах. Забивал в чемпионате Словении и в прошлом, и в нынешнем сезонах.

Как сообщала Одесса News, ранее в Одессу перебрались шведский центбрек Дуглас Бергквист, словенский вингер Руди Пожег Ванкас.

Фото: ФК»Черноморец»

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