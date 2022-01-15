В ДТП под Одессой погибла жена украинского футболиста

На трассе Одесса–Киев произошла авария, во время которой на своём Mercedes погибла жена футболиста луганской «Зари» Олега Данченко.

«Мерседес», за рулём которого была Виктория Данченко, врезался в серебристую KIA, после этого ударил эвакуатор, от чего последний влетел в фуру», — сообщают Николаевские новости.

Однако, как отмечается, на этом ДТП не закончилось: после серии столкновений «Мерседес» отбросило в отбойник. Девушка погибла. Тело её достали только тогда, когда разрезали автомобиль.

По данным СМИ, этот легковик был зарегистрирован на самого Данченко, но преимущественно им управляла Виктория.

В своём Instagram Виктория сделала последний пост в день гибели. На фотографии она в белой одежде, в которой, по всей вероятности, могла быть и в момент ДТП: на фото деблокирования тела заметно, что погибшая в белых брюках с похожим фасоном.

В этот день произошло важное событие в карьере Олега Данченко. Ранее он играл в греческом футбольном клубе АЕК. Однако 14 января он подписал контракт с луганской «Зарёй».

27-летний Олег Данченко родом из Запорожья. С 2017-го по 2021-й играл в некоторых российских клубах. Перед этим Данченко выступал в хмельницком «Динамо» (2011-2012 годы), одесском «Черноморце» (2012-2015 годы и 2016-2017 годы), донецком «Шахтёре» (2016–2019 годы), на поле играет в защите.

Виктория и Олег Данченко связали себя узами брака в июле 2020 года.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего вечером 14 января в Суворовском районе Одессы.

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