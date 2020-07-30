Труханов: Как мэр, я больше всех заинтересован, чтобы Одесса не попала в «красную зону»

29 июля мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями ресторанной индустрии города для обсуждения мероприятий, которые позволили бы снизить распространение COVID-19 в Одессе в разгар курортного сезона.

Об этом сообщает официальный сайт города.



«Мы сегодня живём и, наверное, долгое время будем жить с этим вирусом. Как мэр города, я больше всех заинтересован, чтобы Одесса не попала в «красную зону», так как от этого зависит жизнь миллионного города. Никакая городская власть, никакая инфекционная больница не решит эту проблему самостоятельно. Нам необходимо консолидировать усилия, вместе выработать нашу, одесскую, модель взаимодействия и показать, что мы можем в условиях пандемии обеспечить безопасность одесситов и отдыхающих», – обратился городской голова к рестораторам.

По итогам встречи рестораторы отметили, что полностью поддерживают позицию города, несут полную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических мер наёмными работниками, готовы объединиться и усилить контроль соблюдения карантинных мер посетителями заведений общественного питания.

Как сообщала Одесса News, на утро 30 июля в Одессе зарегистрировано 960 случаев COVID-19, 21 одессит умер.

Фото и видео: «Одесса»