СOVID-19 в Одессе: сегодня умерла одна женщина, за сутки 27 новых случаев болезни

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 30 июля в Одессе зарегистрировано 960 случаев COVID-19.

Грустную статистику новых суток начала смерть 83-летней одесситки, скончавшейся в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы. У неё был установлен положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, а также двусторонняя пневмония и сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания.

По данным на утро 30 июля, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находились 126 пациентов с COVID-19. Из них 20 человек находятся в тяжёлом состоянии, 103 — в состоянии средней тяжести, три пациента — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 27 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей — мальчик в возрасте 2-х лет и девочка в возрасте 14 лет пребывают на самоизоляции под наблюдением педиатров. В настоящее время на лечении находятся 49 детей с положительным тестом на COVID-19.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 452 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 487 одесситов.

Как сообщала Одесса News, всего в Одесской области на утро 30 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 150 человек (+46 за прошедшие сутки).