COVID-19 в Одесской области: 46 новых случаев за сутки

Всего в Одесской области на утро 30 июля общее количество больных коронавирусом составляет 3 тысячи 150 человек.

По сообщению ресурса Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 46 новых случаев.

За сутки летальных случаев не зафиксировано. Общее их количество сегодня — 44.

Выздоровевших за сутки 32 человека. Общее их число с начала пандемии достигло 1 278 человек.

Продолжают болеть в Одесской области 1 828 человек.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 30 июля, в Украине лабораторно подтверждены 68 794 случая COVID-19, за сутки — 1 197 новых. В течение суток зафиксировано 23 смерти. Всего в Украине зарегистрировано 1 673 смерти от COVID-19. Выздоровели – 37 394 человека (+760 пациентов за сутки).