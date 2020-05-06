В Европе постепенно ослабляют карантин

В европейских странах правительства принимают решения по ослаблению карантинных ограничений.

Как сообщает RTS со ссылкой на черногорские власти, в этой стране с 4 мая открыли спортзалы, парикмахерские и музеи, однако, вводится обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях.

«В Черногории разрешается работа магазинов, торгующих текстилем, обувью, техническими и строительными материалами, а также мастерских, парикмахерских, косметических салонов, магазинов, спортзалов и музеев. Однако при этом обязательным будет ношение во всех закрытых помещениях масок или платков, закрывающих нос и рот», — говорится в сообщении.

С понедельника возобновлено движение общественного транспорта и такси в тех местных общинах, которые Институт общественного здоровья считает защищёнными от коронавируса.

По состоянию на 8.00 утра 6 мая, в Черногории зафиксировано 324 случая заражения COVID-19, включая 8 смертей. Эта страна в марте оказалась последней страной Европы, где была обнаружена коронавирусная инфекция.

В Португалии с 4 мая, как пишет Xinhua со ссылкой на слова премьер-министра Португалии Антониу Кости, возобновлена работа коммерческих заведений площадью до 200 кв. м. — малых уличных торговых точек, книжных магазинов, одежды и обуви, парикмахерских и автосалонов. С 18 мая португальское правительство планирует открыть коммерческие точки, площадью до 400 кв м, в том числе кафе и рестораны. А с 1 июня возобновят работу остальные магазины и торговые центры.

“Открытие пройдёт при условии лишь половины максимальной заполняемости и продолжения соблюдения правил социального дистанцирования”, — отмечает издание.

Власти Кипра 9 июня возобновят работу аэропортов и позволят посадку пассажирских самолётов. Заработают на принятие круизных судов также и морские порты, полноценную работу возобновят рестораны и кафе, отели.

На 14 июля запланирована работа кинотеатров и казино, а также будут разрешены концерты и фестивали.

Ещё дальше пошли в Италии, занимающей на данный момент третью позицию в мире по количеству умерших от вируса — 29 315 человек.

Около четырёх миллионов итальянцев в понедельник смогли вернуться на работу после почти двухмесячного вынужденного перерыва. При этом работодателей обязали дезинфицировать рабочие места, а работники должны иметь возможность выполнять работу с соблюдением социальной дистанции.

Итальянцам позволили также посещать родственников, но в масках. Большие семейные собрания пока запрещены.

Также с 4 мая правительство Италии разрешило представителям командных видов спорта возобновить тренировки. К занятиям могут вернуться клубы всех дивизионов при условии соблюдения соответствующих мер безопасности, сообщает Football Italia.



Таким образом, занятия представителей командных видов спорта больше не являются в Италии нарушением. Ранее в Италии разрешили проводить тренировки спортсменам в индивидуальных видах спорта.

При всём этом до 18 мая будут оставаться закрытыми магазины, кроме продуктовых и тех, что продают товары первой необходимости. Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты не будут открывать своих дверей для посетителей до 1 июня. А школы откроются не ранее сентября.

Кстати. Общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составляет 3 727 900; умерших — 258 343 (+5 923 за сутки) человек.

Наибольшее количество умерших в США — 72 271 (+2350), в Великобритании — 29 427 (+693), в Италии — 29 315 (+236), в Испании — 25 613 (+185), Франции — 25 531 (+330).

Украина занимает 35-место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

Как сообщала Одесса News, власти Нидерландов объявили, что с 11 мая в стране вновь откроются детсады и начальные школы.