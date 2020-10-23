В Одесской области 571 новый случай COVID за сутки, Куцый призывает к спокойствию

За прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 571 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО.

Председатель Одесской областной госадминистрации в Facebook высказал свою обеспокоенность ростом заболеваемости в регионе и предположил, что, по расчётам эпидемиологов, количество новых случаев заболевания значительно возрастёт в ближайшие недели.

Согласно статданным, на утро 23 октября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано всего 21 128 случаев коронавируса, 314 летальных случаев (за последние сутки — 3).

Выздоровели всего 3 270 (за сутки выздоровевших нет).

Продолжают болеть 17 544 жителя Одесской области.

Максим Куцый сообщил, что готовится к открытию корпус стационара в Центре социально-значимых болезней.

«Это даст нам дополнительно 350 мест. Рассчитываем на поддержку Министерства здравоохранения Украины

в этом вопросе», — заявил председатель ООГА.

Также Куцый проинформировал о максимальном наращивании поставки кислорода в медучреждения региона: «Ожидаем, что в ближайшие дни наш Одесской припортовый завод получит лицензию Минздрава и покроет потребности больниц».

Глава ОГА планирует полностью перепрофилировать 4 медучреждения Одессы под лечение пациентов исключительно с COVID-19. «Это Одесская городская инфекционная больница, 5-я городская больница, Одесский областной центр социально-значимых болезней и Одесский областной клинический медицинский центр. При большом количестве ежедневных поступлений пациентов это облегчит «маршрут пациента» для медиков и «скорой», — написал он.

«Сохраняем спокойствие и мобилизуем все имеющиеся ресурсы. Работаем вместе ради единой цели — здоровья жителей Одесской области», — резюмировал Максим Куцый.

Как сообщала Одесса News, с 26 октября в Одесской области к «красной» карантинной зоне будут отнесены города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы.