СOVID-19 в Одессе: как защищены беременные

В городских медучреждениях Одессы обеспечивают медицинской помощью детей и беременных женщин с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Госпитализация детей с COVID-19 осуществляется в детскую городскую клиническую больницу №3. Здесь развёрнуто отделение на 75 койко-мест, из которых 57 имеют кислородное обеспечение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в этой больнице ведутся работы по увеличению количества койко-мест с кислородным обеспечением. Запланирована установка дополнительных 46 кислородных точек. При необходимости в больнице есть ресурсы для разворачивания дополнительных коек для лечения детей с COVID-19.

На сегодняшний день в детской больнице №3 на стационарном лечении находятся 14 детей с COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в ДГКБ №3 пролечено 236 детей с COVID-19.

Все дети с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся под наблюдением педиатров городских детских поликлиник.

Беременных и рожениц с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19 из Одессы и Одесской области госпитализируют во 2-е акушерское отделение городского роддома №2. Здесь развёрнуты 54 койки для пациенток с COVID-19, в том числе четыре реанимационных, закуплены мониторы пациента, рентгенологическое оборудование, дыхательная аппаратура, пульсоксиметры и другое медоборудование.

На 18 декабря в роддоме №2 находились десять беременных с COVID-19 — девять одесситок и одна жительница Одесской области. Всего же за время эпидемии 251 пациентка получила медицинскую помощь в отделении по COVID-19 роддома №2.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 декабря в Одессе зарегистрированы 29 164 коронавирусных больных, в том числе 186 человек за сутки.



Сегодня на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 287 пациентов с COVID-19, из них 61 человек пребывает в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 226 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили десять человек с подозрением на COVID-19.

36 пациентов с лабораторно подтверждеённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 50 человек — в ГКБ №10, 122 человека — в городской больнице №5, 14 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 20 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 77 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы девять новых случаев COVID-19 у детей (семь мальчиков и две девочки), находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 169 жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки в Одесской области выявили коронавирус у 651 жителя.