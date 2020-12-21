В воскресенье в Одессе не был сделан ни один ИФА-тест на коронавирус

За истекшие сутки медучреждениями Одесской области не было проведено ни одного ИФА-теста. Исследования на заболевание коронавирусом проводились лишь методм ПЦР (за сутки — 2 872).

Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр,

По данным центра, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом зафиксировано у 651 человека, больше всего из Одессы (186), Южного (71), Лиманского района (70).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 64 589 (38 590 женщин, 25 999 мужчин).

За сутки коронавирус подтвердили у 30 детей. Медработников с заболеванием COVID-19 не обнаружено.

Всего выздоровели — 28 916 человек: Одесса — 16325, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 924 человека: Одесса — 442, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 48, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 27, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 37, Болградский — 29, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 24, Килийский — 12, Кодымский — 9, Лиманский — 24, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 3, Подольский — 27, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 6.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 21 декабря:

Одесса — 29 164 (дети — 1 404, медработники — 606)

— 29 164 (дети — 1 404, медработники — 606) Балта — 636 (дети — 12, медработники — 28)

г.Белгород-Днестровский — 1 110 (дети — 39, медработники — 56)

Измаил — 3 687 (дети — 134, медработники — 131)

— 3 687 (дети — 134, медработники — 131) Подольск — 242 (дети — 16, медработники — 95)

Теплодар — 279 (дети — 14, медработники — 4)

Черноморск — 2 237 (дети — 174, медработники — 47)

Южный — 1 403 (дети — 77, медработники — 14)

Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 215 (дети — 49, медработники — 63)

Балтский — 373 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 026 (дети — 88, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 548 (дети — 23, медработники — 23)

Беляевский — 2 696 (дети — 177, медработники — 118)

— 2 696 (дети — 177, медработники — 118) Болградский — 2 205 (дети — 125, медработники — 109)

В.Михайловский — 441 (дети — 31, медработники — 25)

Захаровский — 316 (дети — 15, медработники — 8)

Ивановский — 660 (дети — 44, медработники — 38)

Измаильский — 1 397 (дети — 98, медработники — 43)

Килийский — 982 (дети — 41, медработники — 34)

Кодымский — 421 (дети — 20, медработники — 20)

Лиманский — 2 644 (дети — 156, медработники — 90)

Любашевский — 568 (дети — 26, медработники — 37)

Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 429 (дети — 160, медработники — 64)

Окнянский — 495 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 771 (дети — 108, медработники — 70)

Раздельнянский — 985 (дети — 35, медработники — 41)

Ренийский — 754 (дети — 34, медработники — 50)

Савранский — 468 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 807 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 753 (дети — 42, медработники — 32)

Татарбунарский — 852 (дети — 40, медработники — 56)

Ширяевский – 359 (дети — 1, медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, Германия созывает 21 декабря экстренное заседание стран-членов Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.