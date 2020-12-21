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  4. В воскресенье в Одессе не был сделан ни один ИФА-тест на коронавирус

В воскресенье в Одессе не был сделан ни один ИФА-тест на коронавирус

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За истекшие сутки медучреждениями Одесской области не было проведено ни одного ИФА-теста. Исследования на заболевание коронавирусом проводились лишь методм ПЦР (за сутки — 2 872).

Об этом сообщил Одесский областной лабораторный центр,

По данным центра, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом зафиксировано у 651 человека, больше всего из Одессы (186), Южного (71), Лиманского района (70).

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждённых случаев – 64 589 (38 590 женщин, 25 999 мужчин).

За сутки коронавирус подтвердили у 30 детей. Медработников с заболеванием COVID-19 не обнаружено.

Всего выздоровели — 28 916 человек: Одесса — 16325, Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Теплодар — 9, Черноморск — 67, Южный — 779, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 530, Великомихайловский — 103, Захаровский — 172, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 1 125, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 583, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 582, Ширяевский — 177.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 924 человека: Одесса — 442, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 48, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 27, Южный — 14, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 17, Балтский — 1, Березовский — 14, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 37, Болградский — 29, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 24, Килийский — 12, Кодымский — 9, Лиманский — 24, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 3, Подольский — 27, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 21, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 6.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 21 декабря:

  • Одесса — 29 164 (дети — 1 404, медработники — 606)
  • Балта — 636 (дети — 12, медработники — 28)
  • г.Белгород-Днестровский — 1 110 (дети — 39, медработники — 56)
  • Измаил — 3 687 (дети — 134, медработники — 131)
  • Подольск — 242 (дети — 16, медработники — 95)
  • Теплодар — 279 (дети — 14, медработники — 4)
  • Черноморск — 2 237 (дети — 174, медработники — 47)
  • Южный — 1 403 (дети — 77, медработники — 14)
  • Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 41)
  • Арцизский — 1 215 (дети — 49, медработники — 63)
  • Балтский — 373 (дети — 6, медработники — 12)
  • Березовский — 1 026 (дети — 88, медработники — 33)
  • Б.-Днестровский — 548 (дети — 23, медработники — 23)
  • Беляевский — 2 696 (дети — 177, медработники — 118)
  • Болградский — 2 205 (дети — 125, медработники — 109)
  • В.Михайловский — 441 (дети — 31, медработники — 25)
  • Захаровский — 316 (дети — 15, медработники — 8)
  • Ивановский — 660 (дети — 44, медработники — 38)
  • Измаильский — 1 397 (дети — 98, медработники — 43)
  • Килийский — 982 (дети — 41, медработники — 34)
  • Кодымский — 421 (дети — 20, медработники — 20)
  • Лиманский — 2 644 (дети — 156, медработники — 90)
  • Любашевский — 568 (дети — 26, медработники — 37)
  • Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 18)
  • Овидиопольский — 2 429 (дети — 160, медработники — 64)
  • Окнянский — 495 (дети — 11, медработники — 7)
  • Подольский — 1 771 (дети — 108, медработники — 70)
  • Раздельнянский — 985 (дети — 35, медработники — 41)
  • Ренийский — 754 (дети — 34, медработники — 50)
  • Савранский — 468 (дети — 13, медработники — 8)
  • Саратский — 807 (дети — 49, медработники — 27)
  • Тарутинский — 753 (дети — 42, медработники — 32)
  • Татарбунарский — 852 (дети — 40, медработники — 56)
  • Ширяевский – 359 (дети — 1, медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, Германия созывает 21 декабря экстренное заседание стран-членов Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.

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