Жизнь продолжается: За неделю в Одессе родились 113 малышей

На прошлой неделе в городских медучреждениях Одессы родились 113 малышей, что на 9 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Среди новых жителей Одессы – одна двойня, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 58. Также за неделю увидели свет 55 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 33 малыша», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года в Рени Одесской области женщина родила дочь прямо на улице.

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